مساعد وزير الرياضة ومستشار التعليم العالي يشاركون فى مبادرة 100 قائد بالقليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون السياسات والتطوير، والدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية والخبير في وحدة السياسات، لإلقاء محاضرة حول القيادة والاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، لفريق برنامج تأهيل الـ100 قائد بالقليوبية، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأعرب “الصبروط” عن بالغ سعادته بمشاركة مساعد وزير الشباب والرياضة ومستشار وزير التعليم العالي في مبادرة القليوبية لتأهيل 100 قائد من العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية بالديوان العام والادارات الفرعية، والتي أطلقتها القليوبية ودشنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمحافظة في شهر يونيه من العام الماضي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل صف ثاني من القيادات الشبابية بالمديرية في العديد من المجالات.

ونقل الدكتور عبد الله الباطش تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقادة المستقبل، معربا عن خالص تشجيعه وحماسه للمبادرة وتشجيعه للشباب نحو مزيد من التطوير والنجاح وتكوين الرؤى والسياسات العامة لتطوير عمل منظومة الشباب والرياضة.

بدأت المحاضرة الأولى للدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية والخبير في وحدة السياسات، حول القيادة وسمات ومواصفات القائد الناجح.

وتطرق اللقاء لمجموعة من النقاشات حول مفهوم القيادة وسمات القائد ودور القائد الملهم في تطوير منظومة العمل وحل المشكلات.

وفي المحاضرة الثانية تطرق الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات إلى الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، مؤكدا على اهتمام وزير الشباب والرياضة بفئة الشباب والتي تمثل نسبة 67% من سكان مصر واهتمام الاستراتيجية باستثمار طاقات الشباب ودراسة احتياجات الشباب ومتطلباتهم، وكذلك اهتمام الاستراتيجية وانبثاقها من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي الختام قدم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، درع المديرية للدكتور ماجد نجم والدكتور عبد الله الباطش تعبيرا عن تقديره وشكره لتلبيه الدعوة والمشاركة فى إلقاء محاضرات وتدريب العاملين بالشباب والرياضة أعضاء مبادرة 100 قائد، مؤكدا أن المبادرة تأتى ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بإعداد كوادر شبابية وصف ثانى من العاملين لتولى المناصب القيادية.