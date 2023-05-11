رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بحضور الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة، فريق عمل مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في مستهل زيارتهم للجامعة لمراجعة المقررات الإلكترونية والتحقق من جودة تطبيقات التعليم الإلكتروني الخاصة ببرنامج البكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري ببدء العمل بالبرنامج اعتبارا من العام الجامعي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

حضر اللقاء من أعضاء الفريق الدكتور جون فايز، الدكتورة مروة سليمان، الدكتور محمد حسن ومريم فايق، ورضوى عصام، ومن جانب الجامعة الدكتور عصام أبو السباع نائب مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور أحمد عزمي مدير التعليم الإلكتروني بالجامعة.

وأشار الدكتور عصام فرحات، بأن الجامعة تمتلك وحدة متميزة للتعلم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية تعمل بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية، وتستخدم أحدث الطرق في مجالات التعلم، وتوفر بيئة رقمية تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين التقليدي، إلى الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والتي يعتبر التعلم الإلكتروني فيها من أهم هذه الأنماط المتطورة لأنظمة التعلم بنظام التعلم المدمج.

وأشاد فريق مركز التعلم الإلكتروني الإمكانيات والمقومات المادية والبشرية وكفاءة البنية التحتية للبرنامج، وتأهيل معامل الحاسب الآلي وقاعات التدريس والتدريب، وذلك في إطار استعدادات مركز التعلم المدمج بالجامعة لافتتاحه قريبًا.