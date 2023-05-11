السماح للعاملين بالخارج باستيراد الذهب دون جمارك.. خبراء: يدعم خفض الأسعار محليا... والتاجر المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي في تصريحات صحفية عن التقدم بمقترح للحكومة بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لفترة محددة دون جمارك.



وذلك عقب تصريحات الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بأن انخفاض المعروض وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في مصر أدى إلى ارتفاعات مزعجة في الأسعار.



مكاسب خلال فترة قصيرة

ويقول رفيق عباسى، عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن الإقبال على شراء الذهب جاء نتيجة أعتقاد البعض أنه الملاذ الآمن للمدخرات بسبب ارتفاع الأسعار والرغبة في البيع بأسعار أعلي، وبالتالي يكون لديه مكسب خلال فترة قصيرة.



وأوضح “عباسي” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المقترح المقدم للسماح للعاملين المصريين بالخارج باستيراد الذهب ودخوله إلي مصر بدون جمارك يساهم بشكل كبير في توفير المعروض وبالتالي يحدث عملية انخفاض في الأسعار على المستوى المحلي، وهي خطوة جيدة تتماشى مع الأسعار العالمية للذهب.



وأكد أن تكثيف عمليات الشراء التي لم تحدث من قبل وأنها تكون خلال فنرة وجيزة تؤدي إلي ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، متمنيا أن تعود الاسعار لمستوياتها الطبيعية من خلال الإجراءات المتبعة للقضاء علي تلك الظاهرة.



ارتفاع جديد للذهب خلال الصيف

ويقول أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن المقترح محدد المدة يساهم في ثبات الأسعار لمدة 3 أشهر فقط، وأنه يجب أن يعلم المواطن أن المشتري هو المتحكم في السعر وليس التاجر ومن مصلحة التاجر أن تنخفض الأسعار ليستطيع أن يشتري ويبيع ويكسب، فارتفاع الأسعار المتضرر منها الأول والأخير هو التاجر، لأنه يضطر لشراء كميات جديدة بسعر أكبر مما باع به.



وأوضح “رزق” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من المتوقع أن المصري القادم من الخارج سيكون معفي من الجمارك في حيازة 5 سبائك تقريبا بعملية حسابية، متوقعا أن الذهب سوف يري قفزة في السعر خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لأسباب متعددة.