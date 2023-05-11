الأردن: نعمل على حل القضية الفلسطينية مع مصر لتحقيق المطالب المشروعة

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن حل الدولتين أمر مطلوب للتهدئة في الأراضي الفلسطينية، بسبب الممارسات التى تحدث من الإسرائيليين وما يتم من تهجير للمواطنين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن حل الدولتين سيلبي مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق السلام على الأرض،

وأشار الصفدي إلى أن مصر و الأردن شركاء لحل القضية الفلسطينية بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا، متابعا "نريد لمنطقة الشرق الأوسط سلامًا حقيقيًا عادلًا يُلبي الحقوق لكلا من الفلسطينيين والإسرائيليين عبر السبيل الوحيد وهو حل الدولتين”.