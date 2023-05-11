إيلاريا حارص تشارك في لقاء «خارجية النواب» بسفراء نيبال وسريلانكا بالقاهرة

شاركت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في لقاء السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، وماريموتو كارباريا سفير سيرلانكا بالقاهرة، بوفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

جاء ذلك بحضور النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب طارق الخولي وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر ونيبال وسريلانكا بما يعود بالنفع في مختلف القضايا الدولية والأقليمية الرهنة بين الدول الثلاثة.

وقالت "حارص " إن اللقاء شهد بحث علاقات التعاون التي تربط مصر ونيبال وسريلانكا في جميع المجالات وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول الثلاثة على كافة الأصعدة، ويأتي اللقاء في ضوء دعم العلاقات المصرية النيبالية والسيرلانكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.