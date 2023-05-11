ريهام سعيد في مرمى النيران.. عائلة أحمد راتب وممدوح موافي تعلن مقاضاتها بسبب وفاء مكي

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة ميار الببلاوي التي تحدثت عن كتم شهادتها بقضية الفنانة وفاء مكي وشعورها بتأنيب الضمير، لتتراجع بعدها وتؤكد أن وفاء ارتكبت فعل التعذيب بحق الفتاتين اللاتي كن يعملن لديها.

حالة من الجدل الكبير أثارته تصريحات وفاء مكي وميار الببلاوي حول القضية، ورطت ريهام سعيد في الدخول بصراعات جانبية حيث قررت عائلة الفنان أحمد راتب مقاضاتها بعد أن زجت باسمه في القضية بغير دليل، لتعود وتعتذر، ثم تقرر أسرة الفنان ممدوح موافي مقاضاتها.

حيث نشرت الممثلة الشابة ياسمين وافي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، بيانا أصدرته أسرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ردا على الاتهامات التي وجهتها ريهام سعيد لوالدها الراحل في برنامجها الذي يذاع على قناة الشمس، والترويج لوجود علاقة للفنان ممدوح وافي بقضية تعذيب خادمتين وهتك عرضهما، والتي سجنت بسببها الممثلة وفاء مكي.

جاء في البيان ما يلي:

نحن أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي،

ننفي ما ذكرته ريهام سعيد في برنامجها المذاع على شاشة قناة الشمس، بشأن علاقة الفنان الراحل بقضية الفنانه وفاء مكي، وتؤكد الأسرة أن ممدوح وافي لم يتم ذكر اسمه من قريب أو من بعيد منذ إثارة القضيه في أية تحقيقات أو أحكام قضائية، وأن الأسرة اتخذت بالفعل منذ الأمس كافة الإجراءات القانونية حيال الزج والتشهير باسم الفنان الراحل ممدوح وافي دون دلائل أو براهين، ولن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه إلا باعتذار رسمي من نفس القناة والبرنامج وعلى الهواء مباشرة.

وسبق وأعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد راتب بيانا مشابها بعد أن زُج باسم الراحل في نفس القضية، وقامت المذيعة ريهام سعيد بالاعتذار لهم بالفعل عما جاء في برنامجها دون سند أو دليل.









قالت الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية قضية الفنانة وفاء مكي، خلال حديثها ببرنامجها صبايا الشمس"،: "الفنان أحمد راتب الله يرحمه أخد حكم سنة سجن مع إيقاف التنفيذ عشان شهد شهادة زور لأنه حب يستجدع مع زميلته".

ردت "لمياء" إبنة الفنان الراحل أحمد راتب، على كلام الإعلامية ريهام سعيد، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الأستاذة ريهام سعيد قالت نصا في برنامجها أحمد راتب أخد حكم سنة مع إيقاف التنفيذ للشهادة الزور مع وفاء مكي".



وأضافت: " يا أستاذة ريهام بطلب من حضرتك أو أي من المعدّين في البرنامج إثبات ما قولتيه بالدليل في خلال ٤٨ ساعة أو الرجوع في ما صرحتيه.. وسأرفع دعوى بالتشهير على هذا التصريح المزور من هذه القناة الذي لا أعتقد أن يرضاه أحد على والده المتوفي، والذي لم يكن له أي علاقة وأكرر أي علاقة بأي شكل بالفنانة وفاء مكي آنذاك، وكان يتابع سير القضية من الصحف كبقية الشعب المصري".

اعتذرت ريهام وقالت عبر "فيس بوك":" وعلقت:"الحقيقة إن أنا ذكرت اسم الأستاذ الفنان الكبير أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكي.. بالرغم إن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا إن غلطتي إن مكنش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من ٢٣ سنة".





وعلقت لمياء إبنة الراحل أحمد راتب، على اعتذار ريهام سعيد، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "أنا بشكرك على التوضيح، وأعتقد مفهوم مدى حرصي على سيرة والدي رحمه الله.. سيتم حذف البوست من على صفحتى والتوقف عن الحديث عن الموضوع مع أي جهة.. تحياتي".





وكتبت "لمياء" إبنة الفنان الراحل أحمد راتب، تعليقا آخر بعد الإعتذار على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "إذا بحثتي عن مستند يا أستاذة ريهام لن تجدي أي شيئ لأن ما تم إفترائه لم يحدث بأي شكل من الأشكال، واضح أنه تشابه أسماء والخبر أهو.. عموما أنا بالنسبة لي الموضوع خلص ويكفيني دعاء الناس لأبويا الطيب.. سيتم حذف البوست من على صفحتي والحمد لله رب العالمين".



وبالفعل قامت بحذف المنشور، وكتبت منشور أخر، قالت فيه: "تلقيت إتصالًا الآن من طاقم عمل برنامج صبايا الشمس وتم التوضيح أن الخطأ كان تشابه في الأسماء بين والدي وفنان آخر.. شكرًا على الإهتمام والتوضيح.. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".