أماكن السيولة المرورية والمزدحمة بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس.. تعرف عليها

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية للمحافظتين، مع بعض التباطؤات المرورية في بعض الطرق الأخري، وذلك بالتزامن مع الذروة الصباحية لليوم، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وظهر انسياب مروري بالطرق التالية:

محاور "صلاح سالم و المشير طنطاوي و NA بالتجمع" وكذلك الطرق الصحراوية السريعة والرابطة بين المحافظات.

شارع التحرير والسودان، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

شهد شارع فيصل انتظاما مروريا في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به.

كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو، كما ظهر انتظاما بحركة السير على الطريق الدائرى فى اتجاه نفق السلام والهرم.

وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وتواصلت السيولة المرورية، على أعلى محور ٢٦ يوليو فى الاتجاه من اكتوبر نحو ميدان لبنان والعكس، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وظهر انسيابًا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكوبري عباس.

بينما كانت هناك بعض التباطؤات المرورية في الطرق التالية:

الدائري من الأوتوستراد للمقطم

صلاح سالم من الفنجري للطيران

كورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد

المحور من ناهيا لمايو

كوبري 15 مايو للمحور

كوبري أكتوبر من العباسية لرمسيس و العكس

الأوتوستراد من الدائري للقلعة

نفق الازهر اتجاه وسط البلد

و في السياق شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث قامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.