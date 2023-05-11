فرع ثقافة الفيوم يقدم العرض المسرحي "الواغش"

انطلق مساء أمس الأربعاء فعاليات العرض المسرحي "الواغش" بفرع ثقافة الفيوم، ضمن الأنشطة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرع ثقافة الفيوم والذي يقام على مسرح مجلس مدينة الفيوم حتى 16 مايو الجاري.

العرض المسرحي "الواغش"، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تأليف رأفت الدويرى، إخراج عمرو حسان تصميم دعاية أحمد مجدى دراماتورج ياسر أبو العينين، إشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف استعراضات حسام كامل، إضاءة عز حلمي، ديكور وملابس دينا زهير، تنفيذ ديكور عادل ربيع، مخرج منفذ أحمد صلاح حامد.

FB_IMG_1683788026329

FB_IMG_1683788023261

FB_IMG_1683788020235