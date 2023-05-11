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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فرع ثقافة الفيوم يقدم العرض المسرحي "الواغش"

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انطلق مساء أمس الأربعاء فعاليات العرض المسرحي "الواغش" بفرع ثقافة الفيوم، ضمن الأنشطة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرع ثقافة الفيوم والذي يقام على مسرح مجلس مدينة الفيوم حتى  16 مايو الجاري.

العرض المسرحي "الواغش"، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تأليف رأفت الدويرى، إخراج عمرو حسان تصميم دعاية أحمد مجدى  دراماتورج ياسر أبو العينين، إشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف استعراضات حسام كامل، إضاءة عز حلمي، ديكور وملابس  دينا زهير، تنفيذ ديكور عادل ربيع، مخرج منفذ أحمد صلاح حامد.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي الواغش قصور الثقافة فرع ثقافة الفيوم