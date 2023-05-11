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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"فاجنر" الروسية تعلن أن مدينة أرتيوموفسك باتت عمليا تحت سيطرتها.. بقى 740 مترا فقط

مجموعة فاجنر العسكرية
مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية
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أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية إن مدينة أرتيوموفسك أصبحت عمليا تحت سيطرتها، وبقيت فقط مسافة 740 مترا للسيطرة الكاملة عليها.

وأوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن أحد المقاتلين في مجموعة "فاجنر" قوله: “إن المسافة بين آخر مبنى بات تحت سيطرة القوات الروسية والطريق التي تؤدي إلى أطرف المدينة، التي يتمركز فيها الجيش الأوكراني لا تتعدى 740 مترا”.

وأضاف المصدر أنه منذ اليوم الخميس، تم إخلاء الحي المجاور لمبنى "المعهد العلوم التربوية المهني"، واقتربت القوات الروسية من آخر منطقة محصنة للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

وتابع أن العدو اضطر إلى التراجع خلف شارع "تشايكوفسكي"، حيث يحاول الجيش الأوكراني بناء خط دفاعي، لافتا إلى أنه يبدي مقاومة عنيفة ويقوم بقصف مدفعي مكثف على مواقع روسية.

مجموعة فاجنر العسكرية الروسية أرتيوموفسك الجيش الأوكراني