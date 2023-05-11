اليوم.. طقس حار على القاهرة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بالوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 23 ، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23 درجة.