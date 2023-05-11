زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة طوكيو الكبرى في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات مقياس ريختر مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال. وتقع تشيبا ضمن ما تعرف بطوكيو الكبرى.

وصُنف الزلزال على أنه "قوي من الدرجة الخامسة" على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.