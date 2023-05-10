مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية

شهد طريق نوي - قليوب دائرة مركز شرطة قليوب، حادث اصطدام أتوبيس مع عربة كارو، ما أسفر عن وفاة قائد العربة الكارو، وجرى نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفن.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق نوى قليوب ووجود متوفى.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب وسيارة إسعاف وتبين اصطدام اتوبيس ركاب بسيارة كارو ما أسفر عن مصرع قائد العربة الكارو وتم نقله للمستشفى والتحفظ على الاتوبيس وقائده وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.