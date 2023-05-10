ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق نوي - قليوب دائرة مركز شرطة قليوب، حادث اصطدام أتوبيس مع عربة كارو، ما أسفر عن وفاة قائد العربة الكارو، وجرى نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفن.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق نوى قليوب ووجود متوفى.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب وسيارة إسعاف وتبين اصطدام اتوبيس ركاب بسيارة كارو ما أسفر عن مصرع قائد العربة الكارو وتم نقله للمستشفى والتحفظ على الاتوبيس وقائده وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية اللواء نبيل سليم أمن القليوبية حادث تصادم اتوبيس مصرع شخص