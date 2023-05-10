"دور مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة".. ندوة بمجمع إعلام طنطا

الأربعاء 10/مايو/2023 - 10:51 م

نظم مركز إعلام طنطا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة"، حاضر باللقاء الدكتورة مي عاصم الهلالي رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن بالغربية، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين.



وأكدت الدكتورة مي الهلالي، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تحسين مستوى القرى الأكثر احتياجًا، وهم 4600 قرية بتكلفة تتراوح بين 700 إلى 900 مليار جنيه.

وأضافت أن محافظة الغربية قدمت نقلة نوعية وطفرة هائلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية فى كافة القطاعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفذ المبادرة نحو 100 مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه داخل 54 قرية و88 تابعًا فى مركز زفتى وتم الإنتهاء من 430 مشروعًا ويجرى العمل فى الباقى بنسبة تنفيذ تخطت الـ 65%..

كما تم تنفيذ 187 قافلة متنوعة (طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية) استفاد منها 83680 مواطنا، وتم تنفيذ 25 قافلة استكتاب و500 فصل لمحو الأمية لـ13741 مواطنا إلى جانب تنفيذ المجلس القومى للمرأة 214 ندوة وتدريب لخدمة 183594 مواطنا من قرى زفتى.

كما تم تنفيذ برنامج «فرصة» بتكلفه قدرها مليون و500 ألف جنيه من خلال التعاون مع مربي النحل.

أدار اللقاء الدكتورة الإعلامية شيماء أغا، وعبد الحميد خضر كبير إعلاميين، تحت إشراف ضاحي هجرس مدير مركز إعلام طنطا.