يورو 2024.. منتخب ألمانيا يسعى لفض الشراكة ومعادلة رقم الثلاثي المستضيف

يسعى منتخب ألمانيا، المنتخب المستضيف لبطولة يورو 2024، لحصد اللقب من أجل التتويج باللقب الرابع فى تاريخه من أجل فض الشراكة مع منتخب إسبانيا، بعدما حصل كل منهما على 3 ألقاب من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث كان آخر لقب بالنسبة إلى المنتخب الألماني في نسخة 1996 فى إنجلترا، وفى 2012 للمنتخب الإسبانى فى بولندا وأوكرانيا.

ويعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا، أكثر المنتخبات حصدًا لبطولة اليورو برصيد 3 مرات لكل منهما، لذا يحلم منتخب الماكينات فى النسخة السابعة عشرة من البطولة بفض الشراكة مع نظيره الإسباني، ليصبح أكثر منتخب حصل على البطولة بـ4 ألقاب.

منتخب ألمانيا يأمل معادلة الثلاثي المستضيف

كما يأمل منتخب ألمانيا أيضًا، التتويج باللقب الذى تستضيفه الأراضى الألمانية، لمعادلة رقم الثلاثي: إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا، الذين استضافوا البطولة على أراضيهم وحققوا اللقب.

كان منتخب إسبانيا، أول الحاصلين على بطولة اليورو فى نسخة عام 1964 وذلك على حساب الاتحاد السوفيتى بهدفين مقابل هدف، والثانى كان منتخب إيطاليا، الذى توج باللقب نسخة 1968 بالفوز على يوغوسلافيا، والأخير كان منتخب فرنسا الذى فاز على إسبانيا بثنائية دون رد فى نهائى نسخة 1984.

ويعد منتخب ألمانيا، أكثر المنتخبات حصولًا على مركز الوصيف فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 3 مرات (1976، 1992، 2008)، متساويًا مع روسيا (1964، 1972، 1988).