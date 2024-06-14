القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية من خلال بيان لها، أن قواتها نجحت في تدمير جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير سفينة سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين وزورقين دورية للحوثيين في البحر الأحمر.

كما أوضحت، أنها تتخذ هذة الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

وقالت المركزية الأمريكية، أن الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل القوات الأمريكية والتحالف.

كما تعرضت ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا للاستهداف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بواسطة صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية تم إطلاقه من المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن.