أبرز نجوم «سنة أولى يورو» في أمم أوروبا 2024

تشهد بطولة يورو 2024، مشاركة نجوم لأول مرة فى تاريخهم؛ حيث لم يسبق وأن شاركوا فى البطولة بسبب صغر سنهم أو لأن منتخبات بلادهم لم تتأهل فى النسخ السابقة للبطولة.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين، لامين يامال جوهرة برشلونة، الذي يسجل اسمه فى سجلات تاريخ كأس أمم أوروبا، باعتباره أصغر لاعب فى يورو 2024 إذ يبلغ من العمر 16 عامًا، حينما يمثل منتخب إسبانيا فى البطولة القارية.

لامين يامال

جوهرتا ريال مدريد وبرشلونة سنة أولى يورو

كما يشارك الجوهرة التركية أردا جولر نجم ريال مدريد، لأول مرة فى البطولة رفقة منتخب تركيا، بعدما ظهر بشكل جيد مع الملكى فى أول مواسمه داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ليعول عليه المنتخب التركى فى قيادة الهجوم فى الحدث القاري، الذي يحظى بالعديد من اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

أردا جولر

ويعد فلوريان فيرتز، أحد نجوم الموسم المنقضى 2023-2024، حيث لمع اسمه مع فريق باير ليفركوزن الألماني، لينضم إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة فى يورو 2024، ليصبح صاحب الـ21 عامًا أحد النجوم المنتظر تألقهم فى البطولة، ليزداد الصراع عليه من كبار أوروبا للحصول على خدماته فى الميركاتو الصيفى الحالي.

فلوريان فيرتز

أما على مستوى منتخب إنجلترا، فإن جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب الأسود الثلاثة، قرر أن يقدم لعشاق الجلد المدور، نجم صاعد بقوة، هو كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الذى لفت الأنظار إليه بقوة فى الموسم المنصرم، بالرغم من صغر سنه (19 عامًا).

كوبي ماينو

ومن المقرر أن تكون يورو 2024، أول بطولة لنجم نابولى الإيطالي، خفيتشا كفاراتسخيليا، الذى يخوض نهائيات البطولة لأول مرة مع منتخب جورجيا، الذى يعول كثيرًا على الجناح الهجومى الشهير كفارادونا نسبة إلى أسطورة نادى نابولى دييجو أرماندو مارادونا، وكما تلقبه جماهير النادي، بعدما أسهم فى تتويج فريق الجنوب بلقب الدورى الإيطالى بعد سنوات من الغياب.