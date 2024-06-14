طالبان تُغلق مؤسسات شيعية فى أفغانستان.. هل هناك علاقة مع إيران؟

أعلن مسئولون فى وزارة العدل التى تسيطر عليها حركة طالبان عن نية إغلاق مؤسسات شيعية فى أفغانستان وهى قناة تمدان التليفزيونية، ومدرسة خاتم النبيين، وجامعة خاتم النبيين، بسبب اتهامهم بالانتماء إلى حزب سياسى واستخدام الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من الحركة.

وقناة تمدان هى إحدى وسائل الإعلام الدينية للشيعة فى أفغانستان، كما تعتبر حوزة خاتم النبيين فى كابول من أهم مراكز الروحانية الشيعية فى هذا البلد.

ويعتبر دعم طهران المالى لهذين الاثنين أحد دوافع طالبان لإغلاقهما، وتعتبره المصادر المعاصرة مرتبطا بالخلاف الدينى بين الحكومتين الإسلاميتين. وتغلق حركة طالبان كافة وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية فى عهد الجمهورية.

علاقة إيران وشيعة أفغانستان

وفقًا للمتحدث باسم وزارة العدل فى حركة طالبان، مولوى بركة الله رسولي، فإن قرار إغلاق هذه الكيانات جاء بسبب ارتباطها بحزب سياسى وغضب الحكومة. وقد دخل وفد من حركة طالبان إلى مقر قناة تمدان وطالب بوقف البث على الفور، إلا أنه تم منح فترة إضافية بسبب تقديم وثائق قانونية.

قناة تمدان التليفزيونية ومدرسة خاتم النبيين تم إنشاؤهما فى عام ٢٠٠٥ أثناء فترة حكم حامد كرزاي، تحت إشراف رئيس مجلس علماء الشيعة فى أفغانستان، الشيخ آصف محسني. وبعد وفاته، أعلنت حركة طالبان أنها ستقوم بإيقاف أنشطة مراكزه الدينية ووسائل الإعلام التى كان يديرها.

وكانت الحركة الإسلامية الأفغانية واحدة من الأحزاب السياسية الثمانية لمجاهدى أفغانستان، والتى تأسست عام ١٩٧٩، وذلك على يد مجموعة من رجال الدين الشيعة الأفغان الذين كانوا يعيشون فى الحوزة العلمية فى قم، تحت قيادة الشيخ آصف محسني. قامت هذه الحركة بمقاومة الاتحاد السوفيتى وإيران، ثم الحكومة الأفغانية.

ردا على اتهامات طالبان

جواد محسني، رئيس قناة تمدان التليفزيونية، ينفى الاتهامات التى وجهتها وزارة العدل فى طالبان لهذه المؤسسات بأن مبانيها بنيت على أراض مغتصبة، وينفى التبعية السياسية لحركة طالبان. وفقًا لمحسني، عندما أسس جده الشيخ آصف محسنى هذه المؤسسات، قد توقف عن العمل فى حزب الحركة الإسلامية السياسي، وأن الأرض التى أقيمت عليها هذه المؤسسات لها سند شرعى وقانوني.

الشيخ آصف محسني، الذى كان قائدًا سياسيًا ودينيًا للشيعة فى أفغانستان، كان رئيسًا للمجلس العلمى الجعفرى فى أفغانستان لسنوات عديدة. خلال حياته، بعد إنشاء قناة تمدان ومدرسة خاتم النبيين، تم بث البث الإسلامى لهذا المركز الدينى وتدفق الدروس الدينية على الهواء مباشرة من خلال هذه الوسائط.

لماذا أغلقت حركة طالبان مؤسسات شيعية فى أفغانستان؟

حركة طالبان أغلقت هذه المؤسسات بسبب اتهامها بالانتماء إلى حزب سياسى واستخدام الأراضى التى استولت عليها من قبل الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن هناك مقترحات تشير إلى أن طالبان قد تسعى إلى فرض قيود على المذهب الشيعى فى أفغانستان.

يعتقد بعض الخبراء الإسلاميين أن هذا السلوك يمكن أن يكون جزءًا من محاولة لتقليد القيود التى فرضتها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاحتفالات الدينية السنية داخل إيران.

مولوى أحمدي، عالم دين فى كابول، يرى أن هذا النوع من القيود يمكن أن يؤدى إلى آثار سلبية على الشعب فى كلا البلدين. يعتقد أحمدى أن الحكومات الدينية فى كل من أفغانستان وإيران لا تؤمن بالحريات الدينية والاجتماعية والسياسية.

بالنسبة لتلفزيون تمدان، فقد كان بثه يتميز بالمحتوى الإسلامي، ولكن هناك ادعاءات بأن البث قد تماشى مع الإعلام فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تشير بعض المصادر إلى أن هذه المؤسسات قد حصلت على دعم مالى من حكومة إيران، وكانت تحتوى على علاقات تفاعلية مع مؤسسات تعليمية فى إيران.

تبدو هذه الإجراءات الجديدة جزءًا من مساعى حركة طالبان لتشديد السيطرة على القطاعات المهمة فى البلاد وتطبيق نهجها الدينى والسياسي.