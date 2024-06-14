تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات- أحمد نبيل كوكا- أحمد عبد القادر- عمرو السولية- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفاركو المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري في السابعة من مساء اليوم الجمعة في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لفريق الأهلي، حيث يسعى لتحقيق الانتصارات للصعود في جدول الترتيب العام للدوري المصري، والمحافظة على لقبه المحلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلي وفاركو في جدول الدوري

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري، يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 33 نقطة، بينما يقع فريق فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.



