النار في كل مكان.. الحماية المدنية تسابق الزمن للسيطرة على حريق الزرايب بالبراجيل

تسابق قوات الحماية المدنية بالجيزة الزمن؛ لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة على حريق هائل بمنطقة الزرايب بالبراجيل.

وتجري مباحث أوسيم، تحريات مكثفة ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات وأسباب نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بالبراجيل بمحافظة الجيزة.

وتشير التحريات الأولية عن نفوق عدد كبير من الخنازير والمواشي، بسبب الحريق وإصابة ما يقرب من 15 شخصا باختناق أثناء نومهم جراء تصاعد كثيف للأدخنة.

وشب حريق هائل، في منطقة الزرايب بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل بمنطقة البراجيل، وأنباء عن وقوع إصابات وحالات اختناق بسبب تصاعد الأدخنة بكثافة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، ب10 سيارات اطفاء وفرضت كردون أمني بمحيط النيران وجار السيطرة عليها وإطفائها.