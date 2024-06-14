اليمين المتطرف يحقق نتائج تاريخية فى البرلمان الأوروبي

كما كان متوقعًا، أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا ممثل اليمين المتطرف ثانى أكبر قوة انتخابية، بعد أن جاء ثانيا فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى أجريت اليوم، وحصل على ١٦٪ من الأصوات، بينما حافظ حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى على الصدارة محققا ٢٣٪.

بينما تراجع الحزب الاشتراكى الديمقراطي، والذى ينتمى إليه المستشار الألمانى إلى المركز الثالث بنسبة ١٤٪، كذلك تراجع حزب الخضر الذى تأتى منه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المركز الرابع بنسبة ١٢٪.

وجاءت النتائج تماشيا مع التوقعات التى سبقتها بصعود نسبة حزب البديل من أجل ألمانيا واليمين الشعبوى بسبب تنامى أخطاء المهاجرين واللاجئين، وتفشى جرائم الأجانب دون خطوات واضحة من ائتلاف إشارة المرور، والمكون من الحزب الاشتراكى والخضر والليبرالية الحر.

كما كشفت المؤشرات عن أن الفئات الشبابية لها تصويت كبير مع حزب البديل أيضا الى جانب الأحزاب الحديثة، وعدم ميولهم للأحزاب التقليدية مثل الاتحاد المسيحى أو الحزب الاشتراكي، فى الوقت الذى منى فيه حزب اليسار بخسائر كبيرة، تضاف إلى الانشقاق الذى تعرض له فى السنوات الأخيرة.

من جانبه؛ أعرب فريدريش ميرز زعيم حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى عن سعادته بالانتصار فى هذه الانتخابات، ورغبة المواطنين الألمان فى التغيير، وإجبار الحكومة على سماع صوت الناخبين الذين يرفضون السياسات الحالية، ومثل هذه الانتخابات سيكون لها تأثير فى الانتخابات الفيدرالية العام المقبل.

كما كشفت هذه الانتخابات عن رغبة الحزب ومعه الاتحاد المسيحي الاجتماعي فى ميونخ بدعم مرشحتهم لمنصب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لولاية جديدة.

بينما اعترف حزب الخضر بخسارته؛ مؤكدا على أنه سيدرس نتائج الانتخابات خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع الأعضاء من أجل تحسين فرصهم فى الانتخابات المقبلة، لكنهم يرون أن صعود حزب البديل خطر على ألمانيا ومستقبلها.

أما الحزب الاشتراكى أعلن تهنئته للاتحاد المسيحي، مؤكدا على أن الحزب فعل ما بوسعه فى هذه الانتخابات، محذرا من تنامى نفوذ اليمين الشعبوى خلال الفترة المقبلة.