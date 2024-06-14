قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ‎قلقيلية وتداهم منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل المدينة.

واقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال برفقة آليات عسكرية تقتحم حي النقار بمدينة قلقيلية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب ماهر داود بعد اقتحام منزل عائلته في حي جعيدي بمدينة قلقيلية، للضغط على شقيقه لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب بلال مطير بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

استشهد اليوم، 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهجمات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أماكن متفرقة في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، نتج عنها استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا وعدد من الجرحى.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.