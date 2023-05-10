سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تصدير أزمتها الداخلية من خلال ارتكاب جرائم مكتملة الأركان ضد الشعب الاعزل في جميع مدن فلسطين، سواء غزة، القدس، بيت لحم، الخليل، اريح، وجنين، مشيرا إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي غير المبرر اسفر خلال ال24 ساعة الماضية عن مقتل اكثر من 25 شهيدا.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور لبرنامج مصر جديدة المذاع على قناة " etc، إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة مكتملة الاركان سوف تطرحها الحكومة امام المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين عنها امام العدالة الدولية، مطالبا من المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل ليس فقط لتوفير حماية للشعب الفلسطيني أو لوقف العدوان وإنما لانهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده.

وشكر اللوح الجهود المصرية بقيادة الرئيسي عبدالفتاح السيسي وتحركه الدائم والسريع لوقف العدوان المفاجئ على الشعب الفلسطيني، مستنكرا الصمت العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين، والكيل بمكيالين فعندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية يكون الصوت خافض خجول، وحينما يتعلق بشعب وقضية اخرى يعلو الصوت الدولي وتتوالى المساعدات العسكرية وغير العسكرية.

وطالب السفير الفلسطيني بمصر الاشقاء العرب الذي سيحضرون القمة العربية التي ستعقد في الرياض بأن يولوا القضية الفلسطينية اهتماما أكبر، وحشد الجهود ممكنة من اجل خل جبهه عربية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لانهاء هذا الاحتلال العسكري الاستيطاني ضد فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من أن حيا حياة عادية طبيعية ومستقرة وإنسانية.