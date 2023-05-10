رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض أنشطة طلاب التدريب الميداني بتربية نوعية

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء ، المعرض الذي أقامته كلية التربية النوعية لأعمال طلاب وطالبات الكلية خلال فترة التدريب الميداني للعام الجامعي 2022/2023.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد عماشة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأٌقسام المختلفة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

كما حضر المعرض الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور شرين غلاب رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية النوعية والمشرف العام على التدريب الميداني.

هذا وتضمن المعرض العديد من الفعاليات المختلفة حيث يضم مجموعة من الأعمال الفنية والإعلامية وأعمال الاقتصاد المنزلي.

هذا وقد تفقد رئيس الجامعة الحضور جولة داخل المعرض الخاص بالأعمال والوسائل التعليمية الخاصة بطلاب وطالبات الكلية ومعرض الاقتصاد المنزلي والمعرض الفني خلال فترة التدريب الميداني.

كما تم عرض فيديو وثائقي لما تم ممارسته بالمدارس لبعض المهارات الأدائية مع الطلاب تحت إشراف السادة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

كما قدم قسم التربية الموسيقية بالكلية عرضًا موسيقيًا خاص بالتدريبات الميدانية للطلاب والطالبات بالمدارس التي استقبلهم خلال فترة التدريب.

هذا وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعرض بداية من الأستاذ الدكتور أسامة زيدان عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس الذين تولوا الإشراف على طلاب وطالبات الكلية خلال فترة التدريب الميداني، كما توجه بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد لأبنائه وبناته طلاب وطالبات كلية التربية النوعية في الفترة المقبلة.