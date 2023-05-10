لاعب وست هام: محمد صلاح الأفضل في مركزه

تغنى جارود بوين لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، وما يقدمه خلال الموسم الجاري من مستوى رائع في ظل تراجع فريقه في النتائج.

ومدح بوين، محمد صلاح، مؤكدًا أنه الأفضل في مركزه، مستشهدًا بالأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

وقال بوين لقناة «Hayters TV» الإنجليزية: «هناك الكثير من اللاعبين من أصحاب القدم اليسرى حول العالم الذين أنظر لهم».

وأضاف: «لكن في الدوري الإنجليزي أنظر دائما لصلاح وأرى ما فعله في الست سنوات الماضية أو أيا كان عدد السنوات التي تواجد فيها هنا في إنجلترا».

وشدد جناح وست هام: «الأهداف التي سجلها صلاح والطريقة التي يلعب بها، هو أفضل اللاعبين في مركزه».

وأتم جارود بوين: «هو اللاعب الذي أنظر له داما خاصة بالطريقة التي يلعب بها في الدوري كذلك».

وسجل بوين خلال الموسم الجاري 2022-2023، 11 هدفًا وصنع 7 آخرين في 48 مباراة شارك فيها مع وست هام يونايتد.

وقاد محمد صلاح، ليفربول للفوز على برينتفورد في المباراة الماضية بالجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد، ليحقق بهذا الهدف 5 أرقام قياسية جديدة، أولها، وصوله إلى هدفه رقم 30 في الموسم الجاري 2022-2023 بجميع المسابقات، ليتمكن من تحقيق الإنجاز ذاته للموسم الثالث على التوالي، والرابع من أصل 6، إذ سجل في مواسم 2017-2018 (44 هدفًا) و2020-2021 (31 هدفًا) و2021-2022 (31 هدفًا)، ليكتب التاريخ مجددًا للموسم الرابع في مسيرته مع حمر الميرسيسايد، والثالث له على التوالي.

أما ثانيها، تسجيله الهدف رقم 100 له بجميع المسابقات على ملعب أنفيلد، ليصبح ثامن لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، وثالثها، أنه بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ النادي العريق.

بينما رابعها، معادلة صلاح للرقم المسجل باسم أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفًا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للريدز، فيما كان خامسها، معادلة محمد صلاح لكل من، روجر هانت موسم (1961 - 1962) وفرناندو توريس موسم (2007 - 2006)، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثمان مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.