مدير تعليم الفيوم تستقبل نقيب معلمي مصر بمدرسة البارودية.. صور

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خلف الزناتي نقيب معلمي الجمهورية بقاعة التدريب بمدرسة البارودية الإبتدائية إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وعيسي محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، ومحمد أبوالحارث أمين عام النقابة، وفريق العمل المشرف على تدريب المعلمين الجدد.

تابعت وكيل الوزارة ونقيب معلمى مصر، البرنامج التدريبي الذهني والبدني لتدريب المعلمين المرشحين فى مسابقة 30 الف معلم (معلم فصل - معلمة رياض أطفال).

بدأ تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الجدد الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، بمحافظة الفيوم ، وبلغ عددهم 590 معلم ومعلمة على مستوى المحافظة.

وتم تجهيز القاعات التدريبية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بجميع الإدارات التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 9 مايو وحتى الخميس الموافق 11 مايو 2023م

ويحتوى البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد على عدد من المحاور ومنها تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، والتأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، ومهارات الاتصال والتواصل، وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

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