محافظا قنا والأقصر يتقدمان صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفى محمود بكرى

تقدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى عصر اليوم بمقابر العائلة بالمعنا بندر قنا، والذى توفى مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، حيث قضى نحو 70 يوما في مستشفى السلام الدولى، قبل أن يتم نقله الإثنين الماضي إلى العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الإعلامي .

حضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام محافظة الاقصر ، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والنائب طارق رسلان والنائب احمد عبد الماجد الاحمر ، والنائب محمد كمال موسي، أعضاء مجلس الشيوخ، واعضاء اللجنة النقابية بقنا ممثلة عن مجلس نقابة الصحفيين، وجموع غفيرة من ابناء المحافظة.

ونعى محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى، واصفه بانه قامة من القامات الصحفية والإعلامية التى انجبتها محافظة قنا، والذي أفني حياته في خدمة ابناء محافظة قنا، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ، ونقابة الصحفيين، ولأعضاء مجلس الشيوخ ، و أهالي قنا عموما ، داعيًا الله أن يتغمده بالرحمة والغفران ، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه نعى النائب مصطفى بكرى، شقيقه محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ واصفًا فقدانه بانة مصاب كل ابناء المحافظة ، وذلك لانه وهب حياته لخدمة الناس وكان اول من ادخل مشروع الصرف الصحى بمنطقة المعنا مسقط رأسه ، كما انه افنى نفسة من اجل الاخرين وكان حائط الصد الاول الذى احتمى به ، وعند دخولة المستشفى منذ 70 يوما اوصى بأن يدفن بين اهلة في مسقط رأسه بالمعنا، كما تقدم بالشكر للسيد محافظ قنا والسيد محافظ الاقصر ولجميع الحضور .