«مفاجأة».. حسن شاكوش يتهم زوجته أمام النيابة بالتزوير فى أوراق رسمية

تواصل النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته.

ومثل حسن شاكوش اليوم أمام النيابة العامة ونفى جميع التهم الموجه له من قبل زوجته بسرقة مؤخر الصداق والمشغولات الذهبية.

كما اتهم شاكوش زوجته بإخفاء بيانات خاصة بالزواج والتزوير فى اوراق رسمية حيث أنه فوجئ بأن بطاقتها الشخصية وقسيمة الزواج بأنها أنسة «بكر رشيد» على غير الحقيقة.

ومن جهته قال محمد ابو العلا، محامى حسن شاكوش فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، ان سبب الخلاف بين شاكوش وزوجته، انها خدعته و اخفت زواجها الأول عنه.

وكانت استدعت النيابة العامة «شاكوش» لسؤاله حول محضر السرقة الذي حرره ضد زوجته، وتعهد محاميه بحضوره للإدلاء بأقواله

وقال محامى حسن شاكوش إن موكله كان محتفظا بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه خاصة بعمله وفوجئ بسرقتهم من قبل زوجته بعد تركها المنزل

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من “ريم. طارق”، ٢٨ سنه، ربة منزل، تتهم زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بالاستيلاء على أموالها وسرقة مصوغاتها الذهبية وإيصال أمانة مؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وطردها من المنزل وتهديدها بالطلاق.

فيما قام حسن شاكوش بتحرير محضر آخر ضد زوجته يتهمها فيه بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه