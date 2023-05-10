نشاط فنى تعيشه هنا الزاهد مع الرداد و هشام ماجد

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفنى حيث بدأت التحضير للقاء الثاني لها على التوالي في السينما، أمام الفنان هشام ماجد، من خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من إنتاج أحمد السبكي، وهو العمل الذي يتم التحضير له منذ فترة طويلة، ومن المقرر انطلاق تصوير أول مشاهده الأيام المقبلة تحت قيادة المخرج أحمد الجندي

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي يعتمد على كوميديا الموقف حول العديد من المشاكل الزوجية، برؤية جديدة مختلفة، من خلال زوجين يجسدهما هنا الزاهد وهشام ماجد، ومحاولة كل منهما إثبات ذاته.

على جانب اخر تنتظر الزاهد عرض فيلمها الجديد "بضع ساعات في يوم ما " و الذى يشاركها البطولة فيه هشام ماجد

كما وافقت الزاهد على بطولة فيلم جديد أمام حسن الرداد يحمل اسم "طه الغريب" و العمل مأخوذ عن رواية "طه الغريب" للروائي محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي، وكتب له السيناريو والحوار محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.