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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن هناك نحو 20 شهيدًا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي من بينهم 6 أطفال و4 سيدات وقرابة 90 إصابة على القطاع منذ أمس الثلاثاء.

 

وأوضحت "عوكل" أن الإصابات في مجملها حالات خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 

وأضافت أن المناطق التي يتم استهدافها الآن من قبل الطيران الإسرائيلي هي مناطق خالية في قطاع غزة.

 

وذكرت أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة.

 

ومن جهتها دعت مصر لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري.

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