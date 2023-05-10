الحوار الوطنى يعلن عن تلقى مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج إلكترونيا

دعت إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج، للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات.

وأعلن الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج، قائلا: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

وأكدت: ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: ‏https://egyouth.com/ar/register/