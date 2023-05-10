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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطنى يعلن عن تلقى مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج إلكترونيا

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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دعت إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج، للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات. 

 

وأعلن الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج، قائلا: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم. 

 

وأكدت: ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: ‏https://egyouth.com/ar/register/

الحوار الوطني الموقع الإلكتروني الصفحة الرسمية للحوار الوطني