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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحت رعاية السيسي.. الداخلية تواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية
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واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية  رئيس الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك علي الرابط التالي _ https://moi.gov.eg/home/marketsandbranches 
 

فيما  تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (28) سلسلة تجارية بإجمالى (1211) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة . 

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بالقاهرة الكبرى.
 

وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات. 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كلنا واحد رئيس الجمهورية وزارة الداخلية