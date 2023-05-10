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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل بوسط سيناء

حملة لمتابعة منظومة
حملة لمتابعة منظومة النظافة والتجميل بمدينة الحسنة بوسط سين
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تواصل رئاسه مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء  تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة بهدف الإرتقاء بحاله النظافة العامة داخل الشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بمدينة الحسنه والقري التابعة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي بمركز ومدينة الحسنة بناءً علي توجيهات محافظ شمال سيناء وتنفيذا لتعليمات  المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وطبقا للخطة الموضوعة مسبقا لعملية التطوير والتجميل داخل المركز والمدينة .


وقاد اليوم  محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بالطرق العامة  داخل مدينة الحسنة حيث قام جهاز النظافة والتجميل بالمركز بالمشاركة المجتمعية والفعالة  من السادة العاملين بمجلس المدينة.
 بدأت الحملة بالمدخل الرئيسي لمدينة الحسنة  وامتدت إلى مختلف أنحاء الطريق العام وذلك لاستكمال أعمال التجميل  والتي شملت أعمال دهان البلدورات  وأعمدة الإنارة باللون الموحد لاظهار الشكل الجمالي للطريق  بالإضافة إلي أعمال تمهيد الشوارع  
 وتابع سكرتير عام المركز أعمال الحملة لافتا الى أنه تم تقسيم الحمله علي مختلف المداخل بالطريق العام إلي عدة تمركزات لفريق العمل لإنجاز الأعمال 

وأشار إلي أن رئيس المركز والمدينة أكد علي تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشكل مستمر بمختلف أنحاء  المدينة وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية والمعدات المطلوبة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل الجارية داخل مركز ومدينة الحسنة .

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