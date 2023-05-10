تفاصيل لقاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع نظيره الأردني

عقد أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونظيره الأردني، اليوم الأربعاء، لقاءا، للحديث عن دور الأحزاب في تمكين المرأة السياسي، أدار الجلسة الحوارية فادي طبيشات، أمين التثقيف السياسي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.



وأكد المهندس باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية هذه اللقاءات الحوارية بين الاحزاب الشقيقة، وذكر أن دور المرأة السياسي مازال ضعيف في الدول العربية.



وركزت الدكتورة بيتي السقرات، أمينة شؤون المرأة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، حديثها عن دور الحزب الداعم لحقوق المرأة حيث قالت إنه يوجد في الحزب جناح نسائي باسم منظمة ندا (نساء ديمقراطيات اجتماعيات) ويعمل الحزب على تمكين المرأة سياسيًا وتوعيتها بهدف الوصول الى المجالس المنتخبة.



وتحدثت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن دور الحزب في ردم الفجوة بين الرجال والنساء اجتماعيًا، وفعلًا وصلت 5 نائبات من الحزب الى مجلس النواب المصري.



وتطرقت دينا القيسي، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، لأهمية أن تتبنى الاحزاب استراتيجيات لتدريب وتمكين النساء.



وأشارت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن مشاركة المرأة في النشاط السياسي مازال ضعيفًا، وقالت إن المطلوب مزيد من التوعية.



وتناولت أسمى صقر، أمينة العلاقات المحلية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، أهمية مثل هذه الجلسات الحوارية وذكرت ان المرأة تتقدم ببطء في المجال السياسي.



وتطرقت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أهمية وصول المرأة الى مواقع صنع القرار. وأكدت المهندسة سماء السكر، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وعضو مجلس محافظة في العاصمة عمان، وجود إشكالية تعرقل وصول المرأة للمواقع القيادية.



وأضافت النائبة ريهام عبد النبي، عضوةمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك بريق أمل حيث أن عدد المشاركات في الانشطة السياسية والمناصب القيادية في ارتفاع.



وتحدثت المهندسة مي أبو إعداد، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني ولجنة التحديث السياسي، عن وجود إرادة سياسية لتفعيل دور المرأة وقالت إن هناك دعمًا كاملًا من القيادة لمسناه في قانون الاحزاب الجديد وقانون الانتخابات.



وسلطت عبلة الحجايا، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني والمجلس البلدي، الضوء على تجربتها في البادية الجنوبية وكيف كان للحزب دور كبير في تمكينها. وأكد الدكتور عبد الله الدعجة، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، أن للمرأة الأردنية دور كبير في العمل العام.



وشدد ثروت المعاقبة، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، على أهمية دور الاعلام في تعزيز دور المرأة.

وقال ماجد الرضاونة، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني: نحن مع نضال المرأة لأنها صانعة الرجال.

وركز الدكتور محمد درادكة، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة آل البيت، على ضرورة عمل دراسة مقارنة بين تمكين المرأة المصرية والأردنية.