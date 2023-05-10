استياء في الزمالك من أوسوريو بسبب سوء الأداء أمام بروكسي

سادت حالة من الاستياء بين مسؤولو نادى الزمالك، بعد مستوى الفريق خلال مواجهة بروكسي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16، بشق الأنفس، على حساب بروكسي، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإبجابي بهدفين لكل فريق.

وعبر مسؤولو الزمالك عن استيائهم للمدرب الكولمبي، خاصة بعد الفترة الطويلة التي قضاها مع اللاعبين من خلال التدريبات بعد اعتذار مجلس الإدارة عن خوض السوبر المصر أمام الأهلى.

ويشغل مركز المهاجم في الفريق الأبيض خلال الوقت الحالي، التونسي سيف الدين الجزيري، بجانب ناصر منسي، الوافد الجديد إلى الفريق مطلع الموسم الحالي.

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتمسك الزمالك، بأمل حسم وصافة بطولة الدوري، بعد فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للعام الثالث علي التوالي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد تلقي 6 هزائم والتعادل في 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارًا.