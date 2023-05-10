سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 10/مايو/2023 - 04:33 م

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، فى نهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وسط ترقب لوجود قرارات مفاجأه من البنك المركزي بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد ان ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي بمقدار 5 جنيهات.

وجاء سعر الدولار فى نهاية تعاملات مساء اليوم فى مختلف البنوك، كالتالى:

البنك المركزي

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.