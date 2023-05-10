محافظ بني سويف يبحث مطالب أهالي إهناسيا

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مدينة إهناسيا ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق لعقد لقاء في حضور وفد من أهالي المدينة يتكون من 5 مواطنين، لمناقشة والاتفاق على المقترحات الجديدة المطلوب إدراجها بالمخطط الإستراتيجي للمدينة، والذي تم اعتماده عام 2020 من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وجه المحافظ بأن يكون اللقاء بمقر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وإعداد تقرير تفصيلي بالمقترحات لرفعها للهيئة العامة للتخطيط العمراني، لدراسة إمكانية إدراج هذه المقترحات الجديدة داخل المخطط، وذلك استجابة لمطلب والتماس أهالي مدينة إهناسيا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي يعقده المحافظ مع المواطنين في حضور المسؤولين المعنيين لبحث الحلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والاتفاق على تنفيذها.

حضر لقاء اليوم ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة إهناسيا، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، محمد عبد السلام، مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ.