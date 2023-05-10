إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أشقاء في انقلاب ميكروباص أمام مركز أبوقرقاص

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 7 أشخاص بينهم 6 أشقاء من محافظة الإسكندرية، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2147 د ط ه، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 7 أشخاص هم: رجاء محمد شعبان 27 عاما، وأشقائها محمود 24 عاما، سيف 6 أعوام، رزان 6 أعوام، جودي 3 أعوام، غزل 3 أشهر، وصبرة ناصر عبد الجابر 29 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور عدا المصابة الأولي دخلت في غيبوبة تامة، وتم حجزها بقسم الرعاية المركزة.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.