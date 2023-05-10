غدًا.. قطع المياه عن قرية دشاشة ببني سويف لربط خط 6 بوصة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية دشاشة التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، وذلك غداً الخميس 11 مايو الجاري، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا، وذلك للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة.

وأعربت الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال ربط الخط، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.