محاضرة علمية عن إدارة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ بطب أسنان بني سويف

شهدت جامعة بني سويف محاضرة علمية عن المخاطر الطبية وحالات الطوارئ بعيادات الأسنان، لمختلف أطباء الأسنان من وزارة الصحة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور أحمد فتح الله شوقي عميد كلية طب الأسنان، و الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور محمد الشماع المدرس بقسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المُوقع بين كلية طب الأسنان، ومديرية الصحة ببني سويف، واستمراراً لتدريب أطباء وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور منصور أن المحاضرة بعنوان

(Management of medically compromised patients and emergencies in dental clinics.)

حيث تم شرح ومناقشة الأمراض المزمنة المصاحبة لبعض مرضى الأسنان ومختلف المخاطر الطبية الوارد حدوثها في عيادات الأسنان وكيفية التعامل معها، وتوتم فتحاب المناقشة والرد على استفسارات الحضور من الأطباء والطلاب.