أمن القليوبية يضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 4 كيلو مخدرات

شنت أجهزة الأمن ومكافحة المخدرات بالقليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

استهدفت الحملة عددا من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من قرية الغوريري بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3.750 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، و3 موازين حساسة.

كما جري ضبط "عنصر إجرامي" حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين و مبلغ مالى ودبشك بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400,000 ألف جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقرر حبسهم على ذمة الإتجار في المخدرات.