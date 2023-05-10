شكري: تصريحات حميدتي عن مصر غير دقيقة تحت ضغوط المشهد السوداني (فيديو)

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي تحدث فيها عن دعم مصر للقوات المسلحة السودانية.

وقال "شكري": "إنه عقب هذه التصريحات التي ربما كان بها نوع من عدم التدقيق تحت ضغوط المشهد السوداني، فإنني تحدثت بعد ذلك مع كل من البرهان وحميدتي في اتصال، وكان هناك تأكيد على الثقة التي يوليها الطرفان للقيادة المصرية والسعي لاستمرار هذه الجهود".

وأضاف "شكري" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن علاقات مصر في السودان متشعبة ومتنوعة، ولا تفرق بين أي من العناصر المختلفة هناك، ودائمًا ما يكون الدور المصري في السودان معاون وميسر من أجل تحقيق التوافق والتفاهم، وطالما أن هناك ثقة في مصر يمكنها تقديم الدور الإيجابي المنوط بها في الأزمة السودانية.

وتابع، أن كل الأجهزة المصرية جاهزة مسخرة الآن للتعامل مع القضية الإنسانية السودانية من النزوح واللجوء من الأخوة السودانيين إلى الحدود الجنوبية المصرية هربًا من الصراع العسكري، قائلًا: "نتناول الأمر من خلال التنسيق بين كل مؤسسات الدولة والقطاع القنصلي في وزارة الخارجية يعمل 24 ساعة، وهناك متابعة حثيثة وتم تدعيم أجهزة الشرطة والجوازات في المنافذ الجنوبية وتوفير وسائل بقدر الإمكان في ضوء الأعداد الكبيرة جدًا والظروف الصعبة ما قد يؤدي لإراحة السودانيين من مياه وطعام ومكان أكثر ملائمة لانتظارهم".