الأرصاد: ارتفاعات بدرجات الحرارة بداية من اليوم.. وغدًا الذروة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، وهي ارتفاعات طفيفة بحوالي 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية، وسنشعر بها بشكل كبير في فترات النهار بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هذه الكتل الهوائية مرتفع في درجات الحرارة، بالإضافة إلي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية.

وتابعت، أن ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية، خلال فترة النهار، وبالتالي فأن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك تحسن في درجات الحرارة خلال هذه الليلة والليلة القادمة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة من 19 إلى 20 درجة مئوية.