الكهرباء: استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة استمرار العمل للوصول بكفاءة الشبكة للمعدلات العالمية وتحويلها إلى شبكة ذكية مع إيجاد حلول سريعة لكافة متطلبات المواطنين وانهاء كافة الشكاوى واستمرار مراعاة الفئات الأقل دخلا، مشيرا إلى الاستعدادات التى اتخذها القطاع لتأمين متطلبات المواطنين والمشروعات القومية والتواجد المستمر لفرق الطوارئ من الفنيين والمهندسين وقيادات الشركات وفرق الإصلاح والأعطال للوقوف على راحة المواطنين ومواجهة حالات الطوارئ والحد من الأعطال وانقطاعات التيار.

في حين سجلت أعطال الكهرباء وانقطاعات التيار ادنى معدلاتها بعد تكثيف القطاع لأعمال الصياانة والتجديد ودخول عدد من المشروعات الجديدة الخدمة فيما تواصل قيادات القطاع جهودها للوصول بمستويات الكفاءة وجودة الخدمات الجماهيرية للمعدلات العالمية مع توافر قدرات الكهرباء المطلوبة واستكمال برامج التحديث والتطوير لكافة مهمات الشبكة القومية للكهرباء .

ومن جانبه أوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة مليار و321 مليون جنيه لتطوير وتحديث شبكات كهرباء المناطق الواقعة نطاق شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة خلال العام المالي القادم 2023 و2024 بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذية الكهربائيه وأنه من المستهدف ارتفاع الحمل الأقصى للاستهلاك ليصل إلى 4735 ميجا وات بزياده قدرها 280 ميجا وات بنسبه 4.6% عن الفعلي للعام الحالى والتي بلغت 4527 ميجا وات بزياده قدرها 93 ميجا وبنسبة 2% عن العام المالي السابق.

وأشار عفيفى إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف مؤكدا أن معدلات الاعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الاقل خلال السنوات الأخيرة وتماثل المعدلات العالمية وأن اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة لتحويلها الى شبكة ذكية وحديثة وأنه تم اعداد فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع بعد أن تم تدعيم كافة مكونات الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع، والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.

وقال إن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد الى 17% من خلال تحسين مستوى اداء الشبكة واحلال وتجديد المهمات المتهلكه وتنفيذ خطه التوسعات للحفاظ على نسبه التحميل للمحولات والمغذيات والاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها خاصه لدى كبار المشتركين اعاده تدوير المحولات التي يقل او يزيد تحميلها على الحمل الامثل والاهتمام باتزان الاحمال ومعالجه النقاط الساخنه وتنفيذ برامج الصيانه الدوريه.

اشار عفيفى الى ان الشركة انتهت من تنفيذ 48 مشروعا لتطوير الطرق والمحاور والاسكان الاجتماعى بمحافظتى القاهرة والقليوبية بتكلفة 863 مليون جنيه وتنفيذ كافة الاعمال لتيسير تنفيذ المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى ومترو الأنفاق والمونوريل وأن قطاع الكهرباء ينفذ مشروع تجريبي لانشاء شبكه ذكيه متكامله بمناطق شمال القاهرة لخفض الفقد في الطاقه وتقليل الانبعاثات الحراريه وثاني اكسيد الكربون وتحسين اداء الشبكه الكهربائيه ويتضمن تطوير نظام التحكم في شبكه التوزيع بالإضافة إلى تركيب 490 ألف عداد ذكي تخدم مناطق الحلمية والمطرية والمرج والسلام.

وأكد أنه سيتم الالتزام ببرامج معايرة عدادات كبار المشتركين ومراجعة عدادات الطاقة مع المحطات والتأكد من سلامتها وتكثيف اعمال الضبطية القضائية في المناطق الاكثر فقدا بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والاستمرار في المسح الدوري للأنشطة المختلفة لخفض نسبة المغلق ومتابعة تقييم اعمال الكشف من خلال شركة شعاع لزيادة نسبة المقروء من العدادات والعمل على مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال كروت تجميع القراءات واستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التي لم يتم شحنها بشكل دوري لأكثر من مرة وتكثيف أعمال لجان التفتيش الفني والتجاري والمتابعة المالية والتجارية والعمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات وتغيير العدادات المعطلة والعمل على سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار.