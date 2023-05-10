بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.11 %، عند 10.409 نقاط.

وتراجع مؤشر الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 % ليستقر عند 836,85 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.28 % بمجموع 774,98 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.22 % بمجموع 9.560,62 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 539 مليار درهم مغربي.