22 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى ليوم 9 مايو 2023 لبضائع جمارك الدخيلة

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع أحمد شحاتة رئيس وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك ومستور أبو ثلاث معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل ومحمد بسيوني القائم بأعمال مدير عام جمارك المهمل والبيوع بالدخيلة ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 164 لوط بضائع متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 45 لوط من البضائع المتنوعة بمبلغ 22 مليون جنيه .