ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

22 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى ليوم 9 مايو 2023 لبضائع جمارك الدخيلة

ميناء الدخيلة
ميناء الدخيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي  بالتنسيق مع أحمد شحاتة رئيس وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك ومستور أبو ثلاث معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل ومحمد بسيوني القائم بأعمال مدير عام جمارك المهمل والبيوع بالدخيلة ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 164 لوط بضائع متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 45 لوط من البضائع المتنوعة بمبلغ 22 مليون جنيه .

 

ميناء الدخيلة جمارك ميناء الدخيلة مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك