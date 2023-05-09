وكيل مديرية شباب الدقهلية في جولة تفقدية بإدارة تمى الأمديد

تفقد الدكتور طارق باشا وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، ديوان إدارة شباب تمي الإمديد، والهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب تمي الأمديد، خلال جولته التفقدية، يرافقه خلالها محمد رشاد بقسم المتابعة بالمديرية.

تأتي الجولة التفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، بناءً على تكليف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، للوقوف على سير العمل والانضباط داخل هذه الهيئات الشبابية، ومدي تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج خلال الخطة الشهرية بمراكز الشباب.

شملت الجولة ديوان عام إدارة شباب تمي الأمديد، وسجل الحضور والانصراف الخاص بالموظفين، كما تم متابعة مركز شباب الربع التابع للإدارة، وتفقد سجل الحضور والانصراف خلال الفترة، وسجلات الأنشطة وسجل الإيرادات والمصروفات بالمركز، وتم تحويل المقصرين إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

تأتى الجولة التفقدية للهيئات الشبابية بإدارة شباب تمي الأمديد، فى إطار إهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية، التى تولى لها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أهمية كبيرة لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية، وتكليف وكيلى المديرية للشباب وللرياضة بالمتابعة على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية، حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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