انطلاق العرض المسرحي"المأوى" بقصر ثقافة شرم الشيخ

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ العرض المسرحي "المأوى" بحضور اللواء نادر علام واللواء عماد فكري نائبي رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ويطرح العرض مشكلة الرأسماليين حول العالم في استغلال الطبقات الكادحة واستغلال ظروفها الاجتماعية لتسخيرهم لقضاء أعمالهم ليزدادوا ثراء دون مراعاة الجوانب الإنسانية أو الاجتماعية لديهم.

وفي كلمة المخرج قال إنه لا يمكن اعتزال الحياة في الأكل والشرب والمأوى فهناك الكثير من الأشياء التي تستحق أن نكون آدميين من أجلها لا أن نهرب من واقعنا ونعيش مثل الحيوانات، يجب أن يتحرر الإنسان من حيونة نفسه التي تصب العقل وتهيئ له الأفعال التي نشاهدها يوما بعد الآخر في حياتنا، يجب أن نعود لآدميتنا وإنسانيتنا حتى نجد ما نبحث عنه ونكون معا هذه هي البداية، البقاء معا هي التقدم، العمل معا هو النجاح، لا أحد يستطيع أن يصنع سيمفونية بمفرده يستلزم ذلك أوركسترا.

العرض بطولة عمرو عفيفي، ولوسيان علي، ومهند أيمن، وعبد الله أمام ، ومحمد السويسي، وهبه فودة، ومؤمن محمد، وأحمد بهاء شاهين، وسمر نبيل، وأسوم محمد، خالد أبو اليزيد، ومحمد العدل، وأميرة محيي الدين، ومحمد أبو الحسن، وأندرو جورج، وجني وائل، وياسين عماد، وأمير أحمد، تأليف أحمد سمير، تصميم بامفلت إيريني وجيه، وتصوير فوتوغرافيا يوسف الحكيم، وتصميم ديكور وملابس عمر كمال، تنفيذ ملابس آمال يوسف، تصميم إضاءة أحمد أمين، إدارة مسرحية أحمد خميس، ونانسي حمدي، وهبه حماد، وسارة سيف، ومحمد الشامي، إعداد موسيقي وتعبير حركي كريم خليل، مساعد مخرج علياء صقر، مخرج منفذ أمجد لطفي، إخراج محمود عثمان.

"المأوى" تم تقديمه على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ويستمر عرضه لمدة أسبوع على التوالي، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي برئاسة أحمد فريج، بثقافة شرم الشيخ بقيادة الشاعرة أميمة إسماعيل.

inbound6667361404591977221

inbound5839955652788673550

inbound1291144030691048081

inbound9091092104905227643