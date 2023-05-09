التنمر بين طلاب التعليم الأساسي رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

ناقشت اليوم جامعة المنيا رسالة دكتوراه للباحثة دعاء عوض بعنوان اثر برنامج مقترح مقدم من الإعلام التربوي لمواجهة التنمر بين طلاب مرحلة التعليم الأساسي ، وقامت لجنة تحكيم الرسالة التي تشكلت من الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بقسم الإعلام جامعة سوهاج والدكتور حنفي حيدر والدكتور محمد خليفة أساتذة الإعلام التربوي بجامعة المنيا، و الدكتور عيد المحسن عقيلة استاذ الاذاعة المساعد بقسم الإعلام التربوي بجامعة المنيا بمنح الرسالة درجة الدكتوراه مع التوصية بتداولها بين الجامعات.

من جانبه قال الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج ان الباحثة وهي أخصائية إعلام تربوي جمعت خمسين طالبا من المتنمرين في التعليم الأساسي، وأخبرتهم بأنهم في برنامج تدريبي لمدة ثلاثة شهور لتعليمهم ممارسة الإذاعة والمسرح والصحافة المدرسية، وصناعة الفيلم التربوي والتعرض للندوات والمناظرات المحتوى كله كان عن التنمر وأنواعه وأضراره، تعرف الطلاب بأنفسهم كتابة وسمعا على حالتين انتحار بسبب التنمر بالإضافة إلى التعثر الدراسي وقلق الآباء وعدم الرغبة في المدرسة وأمراض نفسية وغيرها من الأضرار التي رصدتها الباحثة من ضحايا المتنمرين ونتائج الدراسات وأخبار الحوادث بعد مرور ثلاثة شهور اكتشفت الباحثة شبه اختفاء للسلوك التنمري

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن وجود تأثير كبير لأنشطة الاعلام التربوي في الحد من السلوك التنمري لدى الطلاب في المدارس أثبتت الباحثة ذلك من خلال خمسة قياسات أجرتها على المتنمرين قبل تعرضهم للأنشطة وبعدها .

وأضاف انه من الضروري توصيل الرسالة الي وزارة التربية والتعليم لامكانية تطبيق هذا البرنامج القائم على أنشطة من الإعلام التربوي والذي تم التأكد من فاعليته في علاج التنمر بعد ثلاثة شهور اذا توفر أخصائي إعلام تربوي من نوعية مؤهلة، ومدرب على تنفيذ هذا البرنامج لإيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة التي تهدد المدارس والأسر والطلاب والمجتمع.