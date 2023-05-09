نشرة الحوادث| العثور على جثتين لمسنة وابنتها داخل شقة بالمنيرة الغربية

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، العثور علي جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية، وكذلك القبض على عصابة تستخدم الأطفال الاحداث في أعمال التسول في الأزبكية، وفي القاهرة أيضاً تم القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان .. وإليكم التفاصيل.
القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان
https://www.albawabhnews.com/4800504
إخلاء سبيل طليق البلوجر هبة السيد بعد تعهده بحسن رعاية أبنائه
https://www.albawabhnews.com/4800468
كواليس مثيرة في ضبط متهمين بإجبار الأطفال على التسول بالأزبكية
https://www.albawabhnews.com/4800234
فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق الخامس بالعمرانية
https://www.albawabhnews.com/4800240
العثور على جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية
https://www.albawabhnews.com/4800224
أمن القاهرة يداهم أوكار تجار الكيف بحملات أمنية موسعة
https://www.albawabhnews.com/4800181
حجز محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وأسرته إلى 30 مايو
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أمن القاهرة يضبط المتهم بدهس طالب وإصابة آخر بسيارة فى النزهة
https://www.albawabhnews.com/4800170
مريضة تسرق شقة طبيبها المعالج بروض الفرج.. وهذا قرار النيابة
https://www.albawabhnews.com/4800089