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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| العثور على جثتين لمسنة وابنتها داخل شقة بالمنيرة الغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، العثور علي جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية، وكذلك القبض على عصابة تستخدم الأطفال الاحداث في أعمال التسول في الأزبكية، وفي القاهرة أيضاً تم القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان .. وإليكم التفاصيل.

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان

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إخلاء سبيل طليق البلوجر هبة السيد بعد تعهده بحسن رعاية أبنائه

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العثور على جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية

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30 مايو البلوجر هبة السيد الأزبكية اعمال التسول حوادث