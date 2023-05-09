نشرة الحوادث| العثور على جثتين لمسنة وابنتها داخل شقة بالمنيرة الغربية

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، العثور علي جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية، وكذلك القبض على عصابة تستخدم الأطفال الاحداث في أعمال التسول في الأزبكية، وفي القاهرة أيضاً تم القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان .. وإليكم التفاصيل.

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان

https://www.albawabhnews.com/4800504



إخلاء سبيل طليق البلوجر هبة السيد بعد تعهده بحسن رعاية أبنائه

https://www.albawabhnews.com/4800468

كواليس مثيرة في ضبط متهمين بإجبار الأطفال على التسول بالأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4800234



فتاة تنهي حياتها قفزا من الطابق الخامس بالعمرانية

https://www.albawabhnews.com/4800240



العثور على جثتين لمسنة وابنتها مقتولتين داخل شقة بالمنيرة الغربية

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أمن القاهرة يداهم أوكار تجار الكيف بحملات أمنية موسعة



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حجز محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وأسرته إلى 30 مايو

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أمن القاهرة يضبط المتهم بدهس طالب وإصابة آخر بسيارة فى النزهة

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مريضة تسرق شقة طبيبها المعالج بروض الفرج.. وهذا قرار النيابة

https://www.albawabhnews.com/4800089