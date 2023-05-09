وزارة الشباب تواصل تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية "علمني حرفة"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ، تنفيذ الدورات التدريبية الحرفيه تحت شعار "علمني حرفه"، والتي يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بواقع دورتين شهرياً.

ومن جانبها أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن تنفيذ الدورات التدريبيه تحت شعار "علمني حرفة" يأتي في ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بتوفير العديد من الفرص التدريبية للشباب ومنها التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد على أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع علي المجتمع.

وتتضمن تنفيذ الدورات التدريبيه الحرفيه التالي:-

*التدريب في مجال (المشغولات الجلديه) بمركز شباب الإدارة، وتفصيل و خياطه بمركز شباب دماريس، بمحافظة المنيا.

* تدريب في مجال ( الجلود) بمركز شباب المريس، بمحافظة الاقصر.

* تدريب في مجال (الاكسسوارات) بمركز شباب السلام بمحافظة الإسماعيلية.

* تدريب في مجال (الاركت) بمركز شباب طحابوش بمحافظة بني سويف.

* تدريب في مجال(التفصيل والخياطة ) بمركز شباب اكتوبر، بمحافظة بورسعيد.

* تدريب في مجال(المشغولات الخشبيه) بمركز شباب غيط النصاري بمحافظة دمياط.



* تدريب في مجال (الاكسسوارات) بمركز شباب الحما بمحافظة سوهاج.



* تدريب في مجال (الريزن) بمركز شباب مدينة بركه السبع بمحافظة المنوفية.



* تدريب في مجال (التفصيل والخياطة) بمركز شباب كفر شبين بمحافظة القليوبية.